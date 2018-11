Die USA waren im Mai das erste Land, das seine israelische Botschaft nach Jerusalem verlegt hat. Die Einweihung hatte schwere Ausschreitung mit zahlreichen Toten an der Grenze zum Gazastreifen ausgelöst. Der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump gefolgt waren seitdem noch Paraguay und Guatemala. Bald könnte ein weiteres amerikanisches Land hinzu kommen. Brasiliens designierter Präsident Jair Bolsonaro sagte am Donnerstag vor Journalisten: "Ich sehe kein Problem damit, die israelische Botschaft zu verlegen. Das ist ja keine Frage von Leben und Tod. Wir respektieren Israel und das arabische Volk. Brasilien ist ein Land, dass in Frieden leben und keine Probleme mit niemandem haben möchte. Wir möchten Handel treiben und friedliche Lösungen suchen." Die Palästinenser betrachten Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump für die Verlegung war auch international umstritten. Paraguay hatte nach nur gut drei Monaten seine Botschaft zurück nach Tel Aviv verlegt. Dort liegt auch die deutsche Botschaft.