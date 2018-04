Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva hat sich mit einem Tag Verspätung den Justizbehörden gestellt und seine Haftstrafe in einer Korruptionsaffäre angetreten. Der 72-jährige Sozialist verließ am Samstagabend das Büro einer Metallarbeiter-Gewerkschaft in einem Vorort von Sao Paulo, in dem er sich verschanzt hatte. Zuvor hatte sich Lula in einer flammenden Rede an seine Anhänger gewandt. Dabei standen Dilma Rousseff, die ihm an der Spitze des Staates nachfolgte und andere Spitzenpolitiker seiner Partei neben ihm. Vor der Menschenmenge bezeichnete er seine Haftstrafe zwar als politisches Verbrechen, bekräftigte aber, sie antreten zu wollen. Er stehe nicht über dem Gesetz. Wenn er nicht an das Gesetz glauben würde, hätte er keine politische Partei gegründet, sondern eine Revolution entfacht. Ihm zufolge hat das Verfahren gegen ihn das Ziel, seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im Oktober zu verhindern. Lula wurde in die südbrasilianische Stadt Curitiba geflogen, wo er seine zwölfjährige Strafe absitzen soll. Dort protestierten Anhänger und Gegner Lulas. Der Fall hat das Land tief gespalten und wirft einen Schatten auf die Wahl, zumal auch gegen den konservativen Amtsinhaber Michel Temer Korruptionsvorwürfe laut geworden sind.