Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro fuhr am Dienstag in der Hauptstadt Brasilia durch die Menge seiner Anhänger, bevor er im Amt vereidigt wurde. In einer Rede bat er den Kongress, ihm dabei zu helfen das Land endgültig vom Joch der Korruption, der Kriminalität und der ideologischen Unterwürfigkeit zu befreien. Bolsonaro ist der erste ultrarechte Regierungschef seit dem Ende der brasilianischen Militärdiktatur Mitte der 80er Jahre. Mit ihm steht Südamerikas größte Wirtschaftsmacht nun an einer Wegscheide. Der 63-Jährige gilt als Fan von US-Präsident Donald Trump und dürfte auch politisch auf dessen Rezepte vertrauen, etwa in der Handels, Steuer und Klimapolitik. So will er beispielsweise Atom- und Wasserkraftwerke im Amazonas-Gebiet ausbauen, das für den Erhalt des Weltklimas unersetzlich ist. Auch einen möglichen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen kündigte er an. Bolsonaro erhielt erhebliche Unterstützung von Konservativen und Evangelikalen im Land, denen er versprach die Legalisierung von Abtreibungen nicht zuzulassen und sexuelle Aufklärung an Schulen abzuschaffen. Präsident Trump gratulierte Bolsonaro per Twitter Nachricht und schickte Außenminister Mike Pompeo zu den Feierlichkeiten der Amtseinführung. Wie auch Trump wurde Bolsonaro während seiner Wahlkampagne wurde Bolsonaro dafür kritisiert, Frauen, Homosexuelle und Minderheiten im Land beleidigt zu haben.