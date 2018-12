Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Bei Protesten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gab es am Donnerstag erneut Ausschreitungen. In der Stadt Nantes setzten demonstrierende Schüler Autos in Brand und bewarfen die Polizei mit Steinen. Die Einsatzkräfte gingen mit Tränengas gegen die Jugendlichen vor. Schüler- und Studentengruppen in Frankreich beteiligen sich zunehmend an den Protesten der sogenannten Gelbwesten gegen Steuern auf Treibstoff und die Reformpolitik Macrons im Allgemeinen. Die Wut der Studenten richtet sich auch gegen die geplante Erhöhung der Semestergebühren an Universitäten. Angesichts des seit Wochen andauernden Widerstands lenkte die französische Regierung diese Woche teilweise ein. Die für Januar geplante Diesel- und Benzinsteuererhöhung soll ausfallen. Für die anhaltenden Proteste hat diese Anwohner in Nantes grundsätzlich Verständnis: "Wir werden geradezu mit Steuern bombardiert. Ob Mehrwertsteuer oder Abgaben auf Gas und Strom. Den Leuten reicht's, die Gas-, Wasser- und Strompreise steigen, alles kostet mehr, selbst wenn man einen Job hat, kann man das nicht stemmen. Es muss irgendwie anders gehen. Sachen anzuzünden ist allerdings auch keine Lösung. Man kann auch ohne so etwas protestieren, so wie es das Gesetz sagt." Auch in Bordeaux sowie einem Vorort von Paris kam es am Donnerstag zu gewaltsamen Protesten. Vor einer Schule in Romainville wurde ein Auto in Brand gesteckt. Die Sorge vor weiterer Gewalt bleibt bestehen. Für Samstag haben die "Gelbwesten" zu neuen Protesten in der französischen Hauptstadt Paris aufgerufen.