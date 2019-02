Das britische Parlament hat sich hinter den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May gestellt. Am Mittwochabend billigten die Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit den Vorschlag der Regierungschefin, am 14. März über eine Verschiebung des Austrittsdatums abstimmen zu lassen. Ohne formelle Abstimmung billigten die Parlamentarier einen weiteren Antrag von May, in dem die Garantie für die Rechte von EU-Bürgern gefordert wird, auch wenn Großbritannien die EU ohne Abkommen verlässt. May war am Dienstag überraschend von ihrem Brexit-Kurs abgewichen und hatte erstmals eine Verschiebung des für den 29. März vorgesehenen EU-Austritts in Aussicht gestellt. Der Meinungsumschwung wird auf Widerstand im Kabinett zurückgeführt. Minister drohten damit, das Handtuch zu werfen, falls May ihre Verhandlungsstrategie mit der Drohung eines ungeregelten Brexits nicht ändere.