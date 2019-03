Die Firma Sterak in Braak bei Hamburg ist Spezialist für Landtransporte von und nach England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland. Die Unternehmen übernimmt das Verladen, die Dokumentenerstellung sowie die Zollabfertigung. Heute liefert man nach ganz Europa, den Nahen Osten sowie Russland. Der Brexit wird hier mittlerweile als „never ending story" wahrgenommen. Mit einem sogenannten "weichen Brexit" rechnet Geschäftsführerin Nicola Rackebrandt nicht mehr. Vielmehr bereite man sich momentan auf den erheblichen Mehraufwand vor, den es bedeute, wenn sämtliche Lieferungen von und nach Großbritannien zolltechnisch behandelt werden müssen. Bisher fahren die beladenen LKW einfach vom Hof. In Zukunft müssten für alle Waren schon Zollfreigaben vorliegen, bevor sie verladen werden. "Es ist aber so, dass dieses gesamte politische Chaos sich in allen Bereichen niedergeschlagen hat und keiner wirklich weiß, was nachher die Auswirkungen sind. Es gibt so viele 'Wenn und Abers'. Und das ist für uns als Unternehmen überhaupt nicht möglich, sich auf diese 'Wenn und Abers' alle vorzubereiten." Hilfe bei der Vorbereitung auf den Brexit können die Betriebe von Thorsten Porath bekommen. Die Experten seiner Firma beraten Unternehmen in Zollangelegenheiten. "Das einzige, was wirklich Sinn macht, ist, sich auf einen 'No-Deal' vorzubereiten. Denn wenn es ein Abkommen gibt oder auch eine Verschiebung, dann hat man diese Arbeit ja nicht umsonst gemacht, sondern vielleicht nur ein bisschen verfrüht. Also umsonst ist sie ja nie gewesen. Jetzt ist es aber fast schon zu spät, sich vernünftig vorzubereiten." Ein ungeregelter Brexit könnte die Logistiker vor ungeahnte Probleme stellen. Denn dann wird es umfassende Zollkontrollen von LKW und Schiffen in den britischen Häfen geben. Ein Endlos-Stau könnte die Folge sein, der sich auf britischer Seite über die gesamte 130 Kilometer lange Strecke zwischen London und Dover erstreckt, so die Befürchtung. Eine Einstufung Großbritanniens als Drittland hätte zur Folge, dass für die Einfuhr bestimmter Waren in die EU Einfuhrgenehmigungen eingeholt werden müssten. Bei der Ausfuhr von Waren aus der EU nach Großbritannien wären für zahlreiche Waren Ausfuhrgenehmigungen nötig.