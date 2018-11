Die britische Premierministerin Theresa May hat die erzielte Vereinbarung mit der EU über einen Austritt aus der Europäischen Union verteidigt. Diese sei lediglich ein Entwurf und nicht das finale Abkommen, sagte sie am Donnerstag im Parlament: "Ich glaube, und da sind viele Aspekte im Deal, die es uns eigentlich versichern, dass wir die Integrität des Vereinten Königreichs erhalten." Viel Gegenwehr bekam sie dabei von Labor-Party-Chef Jeremy Corbyn: "Das Rücktrittsabkommen und die außenpolitische Erklärung stellen ein großes und schädliches Versagen dar. Nach zwei Jahren verpatzter Verhandlungen hat die Regierung einen stümperhaften Deal vorgelegt, der die eigenen roten Linien der Premierministerin durchbricht und unsere Bedingungen nicht erfüllt." Theresa May steht nicht nur parteiintern unter Druck. Auch Londons Bürger sehen den EU-Ausstiegsvertrag kritisch: "Von dem, was ich bis jetzt in den Zeitungen gelesen habe, ist es fast eine komplette Kapitulation. Ich denke nicht, dass die, die für den Ausstieg gestimmt haben, solch einen Deal erwartet hätten. Er ist sehr ungünstig." "Es ist eine Horror-Geschichte, wir hätten es besser machen können." "Ich denke, sie hat sich sehr gut geschlagen, wenn man bedenkt, welche Optionen sie hatte und wie sich ihre Partei ihr gegenüber verhalten hat." Das britische Kabinett hatte am Mittwochabend grünes Licht für einen von Theresa May vorangetriebenen Ausstiegsvertrag gegeben. Vier Minister gaben am Tag nach der Kabinettsentscheidung ihren Posten auf, darunter Brexit-Minister Dominic Raab.