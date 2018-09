Frustabbau der etwas anderen Art. Die Idee, wahlweise dem ehemaligen Außenminister Boris Johnson oder dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, voll eins auf die Mütze zu geben, hatten die Betreiber eines Fitnessstudios in London, nachdem dort eine Umfrage veröffentlicht wurde, in der sich über 50 Prozent der Mitglieder über den anstehenden Brexit ärgern, übrigens gefolgt von: Mietpreisen und U-Bahnverspätungen. Marc Diaper, Chef von Gymbox und Entwickler des sogenannten BrexFit-Programms: "Also, wir haben mit unseren Mitgliedern eine Umfrage gemacht und gefragt, was nervt euch am meisten in London. Und Brexit stand am Ende ganz oben. Daher haben wir uns gedacht, dass es doch keine bessere Art gibt, seinen Frust loszuwerden, als mit einer BrexFit-Klasse, wie wir sie nennen, wo man tatsächlich den verhasstesten Politikern auf einem Sandsack ins Gesicht schlagen kann. Und die Ergebnisse sind phänomenal." Die 26-jährige Ania aus Polen könnte ein Opfer des Brexit werden und ist daher von diesem alternativen Sportprogramm begeistert: "Ich hätte das Problem, wegen des Brexit meinen Studenten-Kredit zu bekommen. Daher muss ich den ganzen Frustration abbauen. Ich fühle mich richtig gut dabei, erstaunlich. Danke dafür." In etwa 6 Monaten soll der Brexit da sein. Doch noch laufen die Verhandlungen über die Details auf Hochtouren. Wer weiß, wie es kommt. Vielleicht muss ja das sogenannte BrexFit-Sportprogramm nach dem Stichtag noch mal neu angepasst oder gar wieder eingestampft werden.