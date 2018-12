Die Erleichterung über das gescheiterte Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May ist am Donnerstag an den Märkten schnell verflogen. Der Dax lag am frühen Nachmittag knapp im Plus bei 10.9 Punkten. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Wir haben auf der einen Seite den Brexit, wo es darum geht: Wird es hier einen ungeordneten oder ein geordneter Wechsel geben. Auf der anderen Seite haben wir Donald Trump, der doch offensichtlich hier eine Einigung mit China anstrebt. Positiv wie negativ hält sich momentan einigermaßen die Balance." Anleger werden vermutlich mit Spannung auch nach Brüssel schauen. Premierministerin Theresa May traf am Donnerstag beim EU-Gipfel ein, um Zugeständnisse zu erreichen, um das Abkommen bei der bevorstehenden Abstimmung im britischen Parlament durchbringen zu können. Doch die 27 Regierungschef äußerten keine Bereitschaft, den Deal erneut zu verhandeln. "Jetzt weiß ich, dass sie auch den Fall besprechen werden, wenn kein Deal zustande kommt, und tatsächlich tut das die britische Regierung auch. Aber ich denke, so wie ich es immer gesagt habe, dass es für jeden die beste Lösung ist, für das Vereinigte Königreich und die EU, einen Deal zu vereinbaren und ihn zu abzuschließen." Mit Aufregung wurde am Nachmittag nochmal nach Frankfurt geschaut, wo der EZB-Rat mit seinem Präsident Mario Draghi seine letzte Sitzung des Jahres abhielt. Auch hier gab es eher weniger gute Nachrichten zu verkünden. Angesichts der schwächeren Weltwirtschaft soll das Bruttoinlandsprodukt in der Währungsunion in diesem Jahr nur noch um 1,9 Prozent zulegen. Laut Draghi sei die Unsicherheit in Bezug auf Anfälligkeiten von Schwellenländern und Schwankungen der Finanzmärkte weiter groß.