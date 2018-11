Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben am Mittwoch noch keinen Schlussstrich unter die Brexit-Verhandlungen setzen können. Man habe sehr gute Fortschritte gemacht, und die Arbeit werde nun weitergehen, hieß es nach der eineinhalbstündigen Unterredung in Brüssel. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Ausscheiden aus der Staatengemeinschaft. Dazu feilen Diplomaten beider Seiten an einer politischen Erklärung. May sagte der BBC, sie werde am Samstag nach Brüssel zurückkehren, um in Gesprächen unter anderem mit Juncker zu beraten, wie ein Abschluss gesichert werden könne. Offene Streitpunkte in den Verhandlungen zwischen EU und London sind noch Fischereirechte und Vorbehalte Spaniens wegen Gibraltar. Spaniens Ministerpräsident drohte am Mittwoch erneut mit einem Nein, sollte die Gibraltar-Frage nicht gelöst sein. Am Sonntag soll der Austrittsvertrag zwischen der EU und Großbritannien auf einem Sondergipfel abgesegnet werden.