Neue Meldungen im Fall Skripal: Im Rahmen der Ermittlungen um den vergifteten Ex-Doppel-Spion Sergej Skripal hat die Staatsanwaltschaft in Großbritannien zwei Russen als Tatverdächtige benannt und einen europäischen Haftbefehl beantragt. Die Behörde nannte Alexander Petrow und Ruslan Boschirow und warf ihnen am Mittwoch Mordversuch an Skripal und seiner Tochter Julia vor. Premierministerin Theresa May bezeichnete die beiden Männer als Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Der Nervengift-Anschlag sei womöglich eine Botschaft an andere Russen im Ausland gewesen. Das russische Außenministerium erklärte der Nachrichtenagentur RIA zufolge, bei Ermittlungen wie im Fall Skripal seien eine enge Kooperation und eine genaue Analyse nötig. Die beiden Verdächtigen seien unbekannt. Die russische Führung hat eine Verstrickung in den Fall stets bestritten. Skripal ist ehemaliger GRU-Offizier und hat als Doppelagent zahlreiche russische Spione an die Regierung in London verraten. Dafür war er in Russland zu langer Haft verurteilt worden. Er kam im Zuge eines Gefangenenaustauschs frei und lebte seitdem in England. Den britischen Behörden zufolge wurden Skripal und seine Tochter mit einem Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte vergiftet, die das sowjetische Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt hatte.