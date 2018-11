Nach langem Tauziehen haben sich die EU und Großbritannien offenbar auf die Grundsätze eines Scheidungsvertrags geeinigt. Wie das Büro der britischen Premierministerin Theresa May mitteilte, soll das britische Kabinett am Mittwochnachmittag über den Entwurf beraten. Nach Aussagen von EU-Diplomaten enthält der Kompromiss einen Lösungsvorschlag für die Frage der irischen Grenze. Die Rückkehr zu Kontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Irland ist bislang der größte Zankapfel in den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens Ende März 2019. In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch lange nicht. Der Brexit-Befürworter und Ex-Außenminister Boris Johnson sagte am Dienstag: "Mit diesem Deal bleiben wir in der Zollunion und größtenteils auch im Binnenmarkt - das ist alles Vassallenstaat-Zeugs." - "Ich weiß nicht, wie man dafür stimmen kann, wenn man an die politische und wirtschaftliche Freiheit dieses Landes glaubt. Ob ich dagegen stimmen werde? Ja!" Eine Einigung auf den Ausstiegsvertrag wäre für beide Seiten ein großer Durchbruch. Erst mit einem wasserdichten Austritts-Deal kann über die künftigen Handelsbeziehungen zwischen EU und Großbritannien gesprochen werden.