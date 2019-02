Die britische Premierministerin Theresa May bringt eine Verschiebung des eigentlich für den 29. März geplanten EU-Austritts ins Spiel. Falls das Parlament den Ausstiegsvertrag mit der EU in einem bis zum 12. März geplanten Votum abermals ablehnen sollte, werde sie die Option eines ungeregelten Brexits zur Abstimmung stellen. Sollte auch dies abgelehnt werden, sollten die Abgeordneten am 14. März über eine Verschiebung des Brexits abstimmen, sagte May am Dienstag im Unterhaus in London. Die Verschiebung solle nicht länger als bis Ende Juni gelten. "Unser absoluter Fokus sollt es sein, dass wir einen Deal bekommen und am 29. März austreten. Eine Verschiebung über den Juni hinaus würde bedeuten, dass Großbritannien an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnimmt. Was soll das für eine Botschaft an die 17 Millionen Menschen sein, die für einen Austritt aus der EU vor beinahe drei Jahren gestimmt haben?" Bei der Opposition kam der Vorschlag Mays nicht gut an. Das Vorgehen der Premierministerin sei "grotesk rücksichtslos", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn. Er forderte eine Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen. "Ein Austritt ohne Abkommen wäre eine Katastrophe, so Corbyn. Das Parlament hatte im Januar den von May ausgehandelten Ausstiegsvertrag mit der EU abgelehnt. Die Kritik der Abgeordneten entzündete sich vor allem an der Frage von Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem Brexit. Ohne das Ja des Unterhauses gilt der Vertrag nicht. Ohne Ausstiegspakt droht dem Land in knapp vier Wochen ein Chaos-Ausstieg mit großen Unsicherheiten für Wirtschaft und Bürger.