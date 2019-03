Das Echo der britischen Zeitungen auf die erneute Ablehnung des von Premierministerin Theresa May ausgehandelten EU-Ausstiegsvertrags durch das Unterhaus ist verheerend. Von Verzweifelung ist die Rede, das Thema Neuwahlen wird thematisiert. Die Sun spricht gar von einer heiseren Horror Show. In Anspielung darauf, dass May am Dienstag nicht nur die Abstimmung, sondern auch ihre Stimme verloren hatte. May hatte das Votum in London mit 391 gegen 242 Stimmen deutlich verloren. Damit steigt zwei Wochen vor dem für den 29. März vorgesehenen Ausstieg Großbritanniens aus der EU die Gefahr eines Brexit ohne Vertrag. Am Mittwoch soll das Parlament darüber abstimmen, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austreten sollte. Am Mittwochvormittag traf sich das britische Kabinett, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Unter anderem hat die britische Regierung Maßnahmen für den Fall eines No-Deal-Brexit vorgelegt. Demnach will sie Importzölle auf zahlreiche Waren streichen und eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermeiden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hofft immer noch auf einen geregelten Brexit: "Ich sehe heute die große Chance, dass es im Unterhaus eine breite Mehrheit gibt gegen einen ungeregelten, sogenannten No-Deal-Brexit, der alle in Europa in Mitleidenschaft ziehen würde. Wenn es dazu kommt, dann gibt es die Chance, dass in den nächsten Tagen Schritt für Schritt darüber Klarheit geschaffen wird, dass es in den nächsten Monaten nicht zu solch unerfreulichen Ereignissen kommt." In Erwartung des nächsten Akts im Brexit-Drama hielten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax gab zur Eröffnung am Mittwoch leicht nach.