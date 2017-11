Ein Ziel der Wachspuppenhersteller von Madame Tussaud ist es sicherlich, eine bekannte Persönlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt in Wachs festzuhalten und damit auch der Nachwelt zu erhalten. Schon seit Jahrzehnten bekommen die britischen Premiers ihr Abbild, so auch Theresa May, die britische Premierministerin, die mit Großbritanniens Austritt aus der EU in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und ähnlich der Wachsfiguren möchte die britische Regierung jetzt auch das Datum für den Brexit quasi in Wachs gießen, und zwar indem es den bis auf die Minute genauen Zeitpunkt in einem Gesetz festschreiben will. Man werde dem Parlament vorschlagen, dass der Schritt am 29. März 2019 um 23.00 Uhr (Greenwich-Zeit) vollzogen werde, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Das Datum war bereits abgeleitet worden, weil am 29. März 2017 die zweijährige Phase der Scheidungsverhandlungen mit der EU begann. Allerdings tauchte es bisher in keinem Gesetz auf. Doch die Verhandlungen über den Brexit verlaufen eher schleppend. Die EU setzt Großbritannien in den festgefahren Brexit-Verhandlungen jetzt sogar ein Ultimatum. Das Vereinigte Königreich müsse in den nächsten zwei Wochen Klarheit in wichtigen Punkten schaffen, damit man auf dem EU-Gipfel im Dezember über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien sprechen könne, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag in Brüssel. "Ich sage es noch einmal: Es ist eine zwingende Bedingung um einen ausreichenden Fortschritt im Dezember zu machen. Und dazu wiederhole ich: Es geht einfach nur darum die Rechnungen zu begleichen, wie in jeder Trennung." Barnier traf seine Aussagen nach der sechsten Verhandlungsrunde mit dem britischen Brexit-Minister David Davis. Knackpunkt ist vor allem die Höhe der Rechnung, die die Briten beim Abschied von der EU begleichen müssen. Brüssel veranschlagt den Posten je nach Rechenmethode zwischen 60 und 100 Milliarden Euro. Erst dann will die EU auch über die künftigen Beziehungen zur Insel reden, also vor allem über den Verbleib im Binnenmarkt oder einen Handelsvertrag.