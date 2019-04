Das britische Parlament hat sich mehr Kontrolle über den Brexit-Prozess gesichert. Gegen den Willen von Regierungschefin Theresa May stimmten die Abgeordneten am Montagabend für eine entsprechende Gesetzesvorlage. Sie erlaubt dem Parlament, Mays Antrag bei der EU auf eine Verschiebung des Austrittstermins zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu ändern. Damit reist May politisch geschwächt zu ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, bei der sie sich am Dienstag um Rückendeckung für Verlängerungsantrag bei der Europäischen Union bemühen will. Am Mittwochabend entscheidet ein EU-Sondergipfel, ob den Briten noch einmal Aufschub gewährt wird oder ob es am Freitag zu einem Austritt aus der EU ohne ein Abkommen kommt. Die erneute Verlängerung ist nötig, da die Konservativen und die Abgeordneten der Labour-Party wegen des Brexit-Kurses heillos zerstritten sind. Die Brüche laufen auch durch die beiden Parteien selbst. Das Unterhaus hat den von May mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag bereits drei Mal abgelehnt. Ohne Vertrag droht ein ungeregelter Ausstieg aus der EU.