Astronaut Alexander Gertst hat am Samstag über seine jüngste Weltraummission berichtet. Dabei lobte er die gute Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation und unter den beteiligten Nationen. Das Interesse der jüngeren Journalisten richtete sich auch auf ungewöhnliche Sachverhalte: ["Hallo, ich bin Joschua."] "Hallo." ["Hallo, hast Du schon Brokkoli gegessen, seit Du auf der Erde bist?"] "Hm? Sag noch mal." ["Hast Du schon Brokkoli gegessen, seit Du auf der Erde bist?"] ["Ob du schon Brokkoli gegessen hast, seit Du auf der Erde bist?"] "Nee, noch nicht. Ich habe Salat viel gegessen. Brokkoli hatte ich noch nicht so Hunger drauf. Aber an sich mag ich Brokkoli. Vielleicht liegt es daran, dass wir Brokkoli auf der Raumstation tatsächlich haben. Und ich habe - das war einst mein Lieblingsessen auf der Raumstation, muss ich dazu sagen. Bisher ist mir das noch nie begegnet. Ja, das ist witzig, dass man Brokkoli plötzlich mag, wenn man im Weltraum ist. Vorher war das nicht so mein Lieblingsgericht. Aber tatsächlich, da oben habe ich es vermisst." Gerst freut sich nun auf Weihnachten - seine Mission begleitet ihn aber auch dort weiter: "Normalerweise hat man nach so einer Mission in den ersten paar Tagen eigentlich überhaupt keine Zeit frei. Aber dank meiner Kollegen, die hier hart geplant haben, auch mit den Wissenschaftlern hart verhandelt haben, die auch sehr einsichtig waren - und letztendlich ist ein Kompromiss gefunden worden, mit dem alle glücklich waren und ich tatsächlich zwei Tage nach Hause kann, auch mit meiner Familie zusammen Weihnachten feiern kann. Und das ist schon etwas, was mich sehr freut. Da bin ich sehr dankbar darüber, dass diese Flexibilität existiert. Hab natürlich trotzdem immer noch Dinge, die ich nebenher erledigen muss, wie die Liegestütze unterm Weihnachtsbaum, die es schon mal in den Nachrichten gab, die müssen wir tatsächlich durchführen, einfach damit ich fit bleib. Das habe ich auch heute schon - ich habe heute schon zweieinhalb Stunden Sportprogramm hinter mir. Das werde ich natürlich dann trotzdem durchführen. Das ist zu meinem eigenen guten Vorteil." Gerst war am Donnerstag nach mehr als sechs Monaten auf der internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt.