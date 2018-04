Bei frühlingshaften Temperaturen sind am Sonntag in Potsdam die Tarifverhandlungen für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in ihre voraussichtlich entscheidende Runde gegangen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem fordern die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden. Die Arbeitgeberseite hat die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen und in den ersten beiden Runden kein Angebot vorgelegt. Bereits vergangene Woche waren daher rund 150.000 Beschäftigte dem Aufruf zu Warnstreiks gefolgt. Verdi-Chef Frank Bsirske am Sonntag in Potsdam: "Wir müssen und wollen, dass dem Handlungsbedarf hier auch in den unteren und mittleren Entgeltgruppen Rechnung getragen wird. Und das wird mit einem rein Prozent-Abschluss nicht gehen. Da muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Das werden wir auszuloten versuchen. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dazu jetzt in diesen Tagen einen Durchbruch zu erzielen." Für den Bund ist aufseiten der Arbeitgeber erstmals Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Potsdam mit dabei: "Ich bin jedenfalls für zügige Verhandlungen. Und hoffe, dass wir das erreichen. Ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt über Einzelheiten dieser Verhandlungen hier nichts, oder wenig sage. Wir werden auf der Seite der Arbeitgeber zu einem geeigneten Zeitpunkt natürlich auch ein Angebot vorlegen, damit man genau weiß, über was man spricht. Ich habe auch ein persönliches Interesse, dass wir für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu einem Abschluss kommen. Denn diese Beschäftigten erbringen für unser Land einen ganz wichtigen Dienst. Für das Land und für die Menschen. Die Beschäftigung haben einmal den Anspruch, dass sie bald erfahren, wie es weitergeht, und auf der anderen Seite sollen sie auch teilhaben, an der guten wirtschaftlichen Situation in der Bundesrepublik Deutschland." Angesetzt sind für die Tarifverhandlungen zwei Tage, doch rechnen die Gewerkschaften inzwischen damit, dass sich die Gespräche bis Dienstag hinziehen könnten. Und im Falle eines Scheiterns der Gespräche wurde bereits mit weiteren massiven Arbeitsniederlegungen gedroht.