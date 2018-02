Auch in den Wettbüros in London schaut man gespannt auf die Oscar-Verleihung in Los Angeles am 4. März. Unter anderem können die Kunden darauf wetten, wer die Oscars für den besten Film, die beste Regie oder für den besten Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin abräumen wird. Die Quoten, die sich daraus ergeben, gelten als gute Indikatoren dafür, wie es tatsächlich ausgeht. Beim Blick auf die Favoritenrolle für den besten Film fokussiert sich die Aufmerksamkeit mittlerweile auf das Werk "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Der Film war zuletzt bei den britischen Filmpreisen und den Golden Globes erfolgreich. Gute Chancen werden auch "The Shape of Water" von Guillermo del Toro eingeräumt. Der Film kommt auf insgesamt 13 Oscar-Nominierungen. Del Toro werden auch die größten Chancen für den Oscar für die beste Regie eingeräumt. Die Sprecherin vom Wettbüro Ladbrokes, Jessica Bridge: "Es ist wirklich sehr interessant, seit Beginn des Jahres waren beide Filme schon einmal Favoriten. Es blieb bei einem Wechselspiel an der Spitze. Im Moment, nach den Baftas, hat "Three Billlboards" die Favoritenrolle übernommen. Die Quoten für den Film sind jetzt so, dass man seinen Einsatz im Falle eines Sieges verdoppeln kann. Die Quoten für "The Shape of Water" sind etwas gestiegen, weil viel Geld auf "Three Billboards" gesetzt wurde, aber es ist wirklich sehr eng. Im vergangenen Jahr war "La La Land" zu diesem Zeitpunkt der klare Favorit. Es ist sehr spannend, dass wir immer noch einen Kampf und ein enges Rennen haben. Das ist wirklich noch keine Vorentscheidung." Wettbüros und auch Branchenkenner rechnen damit, dass "Three Billboards"-Hauptdarstellerin Frances McDormand den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommt und damit unter anderem Oscar-Rekordhalterin Meryl Streep ausstechen wird. Klarer Favorit bei den Männern ist Gary Oldman für seine Rolle als Winston Churchill im Drama "Die dunkelste Stunde". Wer auf ihn setzt, kann wegen der eindeutigen Quoten aber kaum einen Blumentopf gewinnen.