Dass Donald Trump das Recht auf freie Meinungsäußerung gerne auch mal durch nächtliche Twitter-Tiraden nutzt, hat schon so manche Hektik auf dem diplomatischen Parkett ausgelöst. Aber die Tweets des US-Präsidenten erfahren auch in der Kunst Aufmerksamkeit, derzeit mit einer Ausstellung in Los Angeles. Hier gibt es eine ganze Bücherei für die Twitter-Werke von Trump. Präsentiert von der Satiresendung "The Daily Show". Einige Exponate sind von den Social-Media-Ergüssen des Präsidenten inspiriert. Die Tweets selbst sind allerdings orginal, wie Ronny Chieng von der Daily Show erklärt. "Es gibt tatsächlich so viel Auswahl. Das Tolle an der Twitter-Bücherei ist, dass es alles direkt von ihm stammt. Alles ist aus erster Hand, wir haben keinen Tweet verändert." Selbst an die gelöschten Nachrichten wird erinnert. Dass Trump so viel twittert, liege wohl an seinem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Bestätigung, vermutet diese Besucherin aus Los Angeles. "Er will gemocht werden und ich glaube, die afro-amerikanische Community hat ihn nicht mit offenen Armen empfangen, das macht ihm zu schaffen. Ob wir Jobs oder faire Mieten haben, ist ihm egal, er will nur gemocht werden, deswegen macht er all diese Tweets." Wer will kann sich in der Ausstellung selbst in die Pose des Präsidenten werfen. Los Angeles ist nur eine Station der Wanderausstellung. Zuvor war die Show unter anderem in New York, Chicago und San Francisco zu sehen. In West Hollywood läuft sie noch bis zum 17. Juni.