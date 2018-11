Auftakt des G20-Gipfels in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires - nun auch auf den Straßen. Zehntausende Menschen sollen laut Medienberichten an den Protesten gegen das Treffen am Freitag teilgenommen haben. Wo am Morgen und Vormittag noch alles abgesperrt und für Fußgänger unzugänglich war, begann am Nachmittag eine friedliche Demonstration im Zentrum der Hauptstadt. Ausschreitungen wie beim Gipfeltreffen in Hamburg im Vorjahr, wolle Argentiniens Regierung laut Zeitungsberichten unbedingt vermeiden. Laut "tagesschau.de" waren am Freitag rund 25.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz.