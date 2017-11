Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen werden zur Hängepartie. Die Unterhändler aller vier Parteien unterbrachen nach stundenlangen Gesprächen am Freitagmorgen die Verhandlungen und vertagten sich. Wahrscheinlich müsse das gesamte Wochenende weiterverhandelt werden, sagten führende Politiker. Zu viele Streitpunkte seien noch offen, zu wenig Vertrauen gebe es zwischen den Gesprächspartnern. Die Bürger in der Hauptstadt schauen mit Interesse aber auch ein wenig ratlos auf den Verlauf der Sondierung: "Ich weiß nicht so recht, ich hoffe einfach, dass es keine Neuwahlen gibt und sie sich irgendwie einigen können." "Aber ich find die SPD sowieso besser, das kann ich auch begründen. Weil es wird Zeit, dass Frau Merkel mal abgelöst wird, weil die ist zu lange an der Macht. Sie muss selber mal entscheiden. Sie muss auch selber mal entscheiden, was sie will." "Ich glaube, am Ende wird man sich da eher schon zusammenraufen. Es wird ein wenig holprig werden, aber am Ende kommen die schon noch zusammen." "Dass die Parteien eine Verantwortung gegenüber den Bürgern und dem Land haben und sich einfach einigen müssen. Es gibt verschiedene Positionen. Ich denke mal, jede der vier Parteien hat eine Basis, die befriedigt werden muss. Und man wird sehen, was bei rauskommt." "Es tut gut, wenn die sich vielleicht einmal einsperren. Man müsste es so machen wie in Amerika, die müssen so lange da drin bleiben, bis sie sich einig geworden sind." Zu derart drastischen Schritten wird es aber wohl nicht kommen. Noch gibt es Signale, dass die Probleme auf dem Weg nach "Jamaika" lösbar sein können.