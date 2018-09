Der Sommer 1979 in Thüringen. Zwei DDR-Familien haben über Jahre einen waghalsigen Plan entworfen: Sie wollen mit einem selbst gebauten Heißluftballon in den Westen fliehen. Aber der Ballon stürzt kurz vor der Grenze ab, die Stasi findet Spuren des Fluchtversuchs und nimmt die Ermittlungen auf. Die Familien sehen sich gezwungen, einen neuen Flucht-Ballon zu bauen. Auf dieser wahren Geschichte basiert der neue Film von Michael "Bully" Herbig, der Ende September in die Kinos kommt. Als Werbeaktion für den Thriller sollte der Film-Ballon am Wochenende auf der Wiese vor dem Reichstag in Berlin aufsteigen. Aber wie in der Vorlage ging auch dabei nicht alles glatt. Pressevertreter und Darsteller warteten zunächst vergebens auf den passenden Wind - genauer gesagt deutlich weniger davon, denn über der Hauptstadt blies eine steife Brise. Zu viel, beschlossen schließlich Ballonfahrt-Experten Christoph Schönemann und Stefan Dolpp. Erst recht für einen selbst genähten Flucht-Ballon. "Die sind ja ziemlich nah an der Zonengrenze gestartet. Das war ja nur ein Katzensprung eigentlich. Das waren fünf, sechs oder acht Kilometer, das war ja nicht weit. Die Fahrt selber war ja nicht besonders weit." "Ich glaube, das größere Risiko war mit Sicherheit das Herstellen der Ballone und das geheim zu halten, weil das war ein riesen langer Faktor, wo man leicht hätte entdeckt werden können." SCHAUSPIELER FRIEDRICH MÜCKE, SPIELT IM FILM PETER STRELZYK "Diese kleine Gondel mit den Wäscheleinen und so, also wir hatten da ja wirklich haptische Erfahrungen während der Drehzeit mit dem Ballon und der ganzen Konstruktion." SCHAUSPIELERIN KAROLINE SCHUCH, SPIELT IM FILM DORIS STRELZYK "Das ist ja sowieso so ein Sehnsuchts-Objekt, so ein Ballon. Und dann steht er da so am Himmel und sieht aus wie eine riesige Glühbirne. Also, ich fands, mich hat das total geflasht beim ersten Mal." Beim ersten Mal klappte es mit dem Ballon am Ende sowohl auf der Reichstagswiese nicht, als auch in der wahren Geschichte. Dafür aber beim zweiten Mal. Wie genau, das können Kinobesucher ab dem 27. September sehen. Dann kommt "Ballon" in die deutschen Kinos.