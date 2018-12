Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag angekündigt, die Kommunen im Kampf für bessere Luft und gegen Diesel-Fahrverbote noch umfangreicher zu unterstützen. Die entsprechenden Förderprogramme sollen auf zwei Milliarden Euro aufgestockt werden, so Merkel auf dem dritten Diesel-Gipfel in Berlin. Zusätzlich werde der Bund 432 Millionen Euro für die Hardware-Nachrüstung von Kleinlastern mit älterem Dieselantrieb bereitstellen. Umstritten war auf dem Gipfel aber weiter die Hardware-Nachrüstung für Pkw, die die Kommunen fordern. Der stellvertretende Präsident des Deutschen Städtetags, Fritz Kuhn, warnte, weitere Fahrverbote würden verhängt, wenn die Nachrüstung bis 2020 auf sich warten lasse. "Hier ist der Druck wirklich zu erneuern und zu verschärfen. Denn die Automobilindustrie hat ja vieles von dem, was wir heute beklagen mit angerichtet." Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte, sein Ministerium werde bis Ende 2018 Richtlinien vorlegen. Dann rechne er mit einer rund halbjährigen Entwicklungszeit von Hardware-Nachrüstungen, die dann noch vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt werden müssten. Unternehmer, wie Nicole Schindelar, profitieren derweil bereits von den Maßnahmen einiger Hersteller. Viele bieten Besitzern von Dieselfahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 1 bis 4 eine Umtausch-Prämie, wenn sie einen neuen Wagen kaufen. Für die Geschäftsführerin der Autoverwertung in München, ist dies ein gutes Geschäft, trotzdem sieht sie die Prämien kritisch. "Die ist Wahnsinn, da blutet einem tatsächlich das Herz, weil einfach wahnsinnig neue Autos auf den Schrott geschmissen werden. Für mich ist das toll, weil ich muss sie nur trockenlegen und zerlegen und kann mir die ganzen Teile rausholen, was ja auch wieder ein Umweltfaktor ist, weil wir ja schauen, dass diese ganzen Teile wiederverwertet werden und nicht einfach nur produziert und weggeschmissen werden." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer setzt hingegen vor allem auf solche Prämien, um durch modernere Flotten die Stickoxid-Belastung zu senken. Das Umweltbundesamt bezweifelt die Umwelt-Wirkung von Umtauschprämien. Laut eines Arbeitspapiers der Behörde gebe es zum Teil ältere Wagen mit geringeren Abgaswerten als bei moderneren Modellen.