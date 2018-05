Wenn Stefan Latz dieser Tage in sein E-Mail-Postfach schaut, quillt es regelmäßig über. Der Leiter der Abteilung Datenschutz beim TÜV in Darmstadt kann sich vor Anfragen derzeit kaum retten, und alle haben das gleiche Thema: die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Latz sagte dazu am Mittwoch: O-Ton: "Die Unsicherheit bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist, liegt, sage ich mal, wenn man es in Prozent ausdrücken will, bei 95 Prozent. Die Situation ist so, dass keiner dieses Werk versteht, natürlich alle zu spät sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, aber das trifft nicht den Einzelnen, das trifft alle. Das trifft ganz Europa, das muss man einfach fairerweise so sagen. Es ist ja auch so gewesen, dass beispielsweise die Aufsicht sich sehr lange Zeit gelassen hat, und beispielsweise Stand heute noch nicht alle Aufsichten in der Lage sind, ein Online-Portal zur Meldung des Datenschutzbeauftragten zu stellen." Seit dem Frühjahr 2016 ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung verabschiedet. Am Freitag läuft eine Übergangsphase aus, in der die Aufsichtsbehörden den Unternehmen und Behörden in Deutschland Zeit gegeben haben, sich auf das neue Recht einzustellen. Die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Andrea Voßhoff von der CDU, sagte am Dienstag in Berlin, die neue Datenschutz-Grundverordnung sei ein Meilenstein des europäischen Datenschutzes: O-Ton: "Es wird das Datenschutzrecht im 21. Jahrhundert an die Realität, an die digitale Welt ein Stück weit mehr angepasst und gibt bessere Antworten und auf die Fragen der Globalisierung und der datenschutzrechtlichen Herausforderungen. Ich darf nochmals betonen, dass Datenschutzrecht Grundrechtsschutz ist und demzufolge die Verordnung versucht diesem Anspruch gerecht zu werden." Erstmals kommen laut Voßhoff rund 500 Millionen EU-Bürger in den Genuss eines einheitlichen geregelten Datenschutzes. Klagen von Unternehmensführungen, die Datenschutz-Grundverordnung sei ein Wirtschaftshemmnis, wies Voßhoff zurück. Die Grundverordnung bringe allen Beteiligten mehr Rechtssicherheit.