Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Verurteilung zweier Raser aus Berlin wegen Mordes aufgehoben. Den beiden Angeklagten könne nicht nachgewiesen werden, dass sie bei ihrem illegalen Rennen auf dem Kurfürstendamm den Tod anderer billigend in Kauf genommen hätten, entschied das Karlsruher Gericht am Donnerstag. Der Prozess muss neu aufgerollt werden. Damit hat die bundesweit erste Verurteilung wegen Mordes in einem Raserfall keinen Bestand. Gerichtssprecherin Dietlind Weinland: "Wenn der Täter davon ausgeht, dass ihm nichts passiert, dann vertraut er auf einen guten Ausgang. Und das spricht gegen einen Tötungsvorsatz. Wenn das Gericht so argumentiert, dann muss es mit dem konkreten Fall argumentieren und darf keine Erfahrungssätze aufstellen, die es so überhaupt nicht gibt" Der Fall der beiden Berliner Raser hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Sie lieferten sich 2016 spontan ein illegales Autorennen. Auf ihrer Fahrt überfuhren beide mehrere rote Ampeln und steigerten ihre Geschwindigkeit auf bis zu 170 km/h. Bei der letzten Ampel stieß einer der Raser mit einem ordnungsgemäß einbiegenden Geländewagen zusammen. Dessen Fahrer starb. Das Landgericht Berlin hatte das Geschehen als Mord bewertet und lebenslange Freiheitsstrafen verhängt. Nun könnten sich die Raser auf deutlich mildere Strafen einstellen, sagte der Verteidiger eines der Männer, Rainer Elferding: "Ich will es mal so sagen, da der neue Paragraph 315d - also Straßenrennen mit Todesfolge - mit bis zu zehn Jahren in einem solchen Fall, da der noch nicht galt, als unserer Fall hier passiert ist, kann es, wenn es dann kein Mord ist und keine vorsätzliche Tötung ist, kann es nur fahrlässige Tötung sein. Und natürlich dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr usw. Was aber alles bedeutet, maximal fünf Jahre." Der BGH entschied auch in zwei weiteren Raserfällen aus Frankfurt und Bremen. Im Frankfurter Fall hoben die Bundesrichter das Urteil wegen fahrlässiger Tötung auf. In einem Raserfall in Bremen wurde die fahrlässige Tötung bestätigt.