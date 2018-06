Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntagabend die Fußballnationalmannschaft in ihrem Trainingslager im Südtiroler Eppan besucht. Einen Tag bevor Bundestrainer Joachim Löw den entgültigen Kader für die WM in Russland vorstellen will, nahm sich die Kanzlerin Zeit für ein Abendessen mit der Mannschaft. Nationalspieler Sami Khedira hat sich gefreut. "Ich glaube, dass ist schon über Jahre hinweg ein ganz besonderes Verhältnis zwischen der Bundeskanzlerin und der Nationalmannschaft. Deswegen hat sich die Mannschaft und auch jeder einzelne sehr gefreut über ihren Besuch und es war wirklich wie immer ein sehr angenehmes Zusammenkommen./ Ich glaube, ich persönlich, und auch die Mannschaft schätzt sie unheimlich, weil sie sehr mennschlich ist, sehr ehrlich, sehr interessiert, nicht nur an dem Fußball, sondern auch an den Menschen. Und das beeindruckt uns, das inspiriert uns, und natürlich hat sie uns auch viel Glück gewünscht, für die Fußballweltmeisterschaft." Für Manager Oliver Bierhoff, war Merkels Besuch auch eine Gelegenheit sich auf den Austragungsort Russland vorzubereiten. "Und was für uns natürlich auch wichtig war, dass einfach mal sie als Bundeskanzlerin, aber auch als jemand, der natürlich Russland besser kennt auch uns ein bisschen über Land und Leute erzählt hat. Wie es in Russland ihrer Meinung nach auch so ist./ Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal neben dem sportlichen Erfolg, dass wir natürlich Deutschland positiv repräsentieren wollen. Das haben wir in Brasilien vor allem gezeigt, nach dem Sieg gegen die Brasilianer, wie wir eigentlich auch mit Demut den Verlierer in den Arm genommen haben. Und wir wollen natürlich das Bild der Deutschen, das natürlich seit 2006 in der Welt schon einiges besser geworden ist weiter stärken. Wir wollen auf die Menschen zugehen. Es ist auch deutlich geworden, dass die Politik auch ihren Teil tun muss, aber das auch die deutsche Politik trotz aller Schwierigkeiten oder Hindernisse immer wieder den Dialog sucht." Erst kürzlich warb der DfB auf einer Veranstaltung in Russland für einen Austausch mit der russischen Bevölkerung am Rande der Weltmeisterschaft. Ob Kanzlerin Merkel nach Russland reisen wird, steht noch nicht fest.