Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist auf Antrittsbesuch in Nord-Rhein-Westfalen. Dabei reist er nicht etwa nur in die Landeshauptstadt Düsseldorf, sondern auch nach Duisburg-Marxloh. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender besuchte Steinmeier eine Grundschule und informierte sich über die Lage in dem Stadtteil, der zumindest in Teilen als sozialer Brennpunkt gilt. "Warum Duisburg? Weil wir natürlich wissen, dass viele Folgeprobleme des wirtschaftlichen Strukturwandels, etwa der Wegfall von Arbeitsplätzen aus der damaligen Stahl- und Kohleindustrie, Zuwanderung, Integration, das ist natürlich Verantwortung von allen staatlichen Ebenen." Ein Problem, gegen das die Stadt Duisburg vorgehen will, sind die sogenannten Schrottimmobilien. Laut Medienberichten werden in Marxloh teilweise marode Wohnungen weiter vermietet, vor allem an osteuropäische Migranten. Durch seinen Besuch in Marxloh wollte Steinmeier nicht nur Probleme thematisieren. Ihm war außerdem wichtig zu zeigen, wie sich die Stadt gegen negative Entwicklungen gewehrt habe. "Wir hatten gerade eben zuletzt Gespräche mit Geschäftsleuten hier in Duisburg-Marxloh, die uns berichtet haben, dass das Bild doch inzwischen so positiv verändert ist, dass es wieder Zuzug von Interessierten gibt nach Duisburg-Marxloh, auch Zuzug von Geschäftsleuten, die sich hier wirtschaftlich engagieren wollen." Steinmeier sagte, er selbst habe sich gefragt, ob es hilfreich sei, wenn der Bundespräsident nach Duisburg-Marxloh komme, oder ob dadurch Vorurteile noch gefördert werden. "Oder befestigt es ein Vorurteil, was zu Recht oder zu Unrecht besteht über diesen Stadtteil. Und deshalb haben wir miteinander abgestimmt ein Programm, in dem wir hier in der Schule sehen, welche Herausforderungen bestehen, wie aber engagierte Lehrerinnen und Lehrer sich darum bemühen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden; will sagen, mit einem Engagement dafür sorgen, dass nicht nur diejenigen, die mit guten Deutschkenntnissen hier in die Schule kommen, in die Grundschule kommen, weiterkommen" Der Besuch des Bundespräsidenten hat natürlich auch bei den Anwohnern für Aufmerksamkeit gesorgt, die ihn nicht selbst getroffen haben. "Was soll ich mir davon erhoffen? Die Frau Merkel war ja auch schon hier und wurde nichts gemacht. Von daher erhoffe ich mir da nicht viel. Ich hoffe, dass die mal was für die Bildung machen, was für Jugendliche, die ihre Ausbildung. Ich finde es nur schade, dass die Stadt hier war und alles saubergemacht hat, dass die Realität nicht mal gezeigt wird. Das finde ich nur schade, aber sonst finde ich eigentlich ganz gut, dass der mal hier ist." Zum Abschluss seines Besuchs in NRW treffen sich Steinmeier und seine Frau mit Polizisten in Dortmund, Flüchtlingsfamilien in Altena und Ehrenamtlichen in Arnsberg.