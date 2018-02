Deutschland bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Die Bundesrepublik ist nicht nur durch die Athleten vertreten, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist mit seiner Frau nach Pyeongchang gereist. Im Deutschen Haus sprach er am Samstag über das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea. "Erst recht hätte vor drei Wochen noch niemand daran gedacht, dass es eine gemeinsame Mannschaft geben würde, die ins Stadion hier einzieht. Insofern ist das, was wir hier sehen, ein Zeichen. Ob es auf Dauer trägt, weiß ich nicht. Aber immerhin: Es ist heute eine Einladung von Nordkorea an den südkoreanischen Präsidenten ergangen, so dass man wenigstens die Hoffnung haben kann, dass der ganz zarte Dialog, der hier begonnen worden ist, sich auch über das Ende der Olympischen Spiele fortsetzt." Am Vorabend hatte das deutsche Staatsoberhaupt die Eröffnungsfeier der 23. Olympischen Winterspiele verfolgt - und war dabei auch der Schwester des nordkoreanischen Machthabers begegnet. Besonders intensiv schien diese Begegnung nicht verlaufen zu sein. "Ich glaube, die Nordkoreaner haben, soweit Sie überhaupt im Stadion waren, keine Gespräche gesucht. Es gab einen Handschlag zwischen dem südkoreanischen Präsidenten und der Schwester des nordkoreanischen Führers, politischen Führers, Und insofern muss man jetzt sehen, ich glaube, alles weitere wird sich vor den Kameras und Mikrofonen abspielen." Kim Jong-un hatte seine Schwester Kim Yo-jong als Teil der offiziellen Delegation ins verfeindete Südkorea geschickt.