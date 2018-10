Noch sieht es nicht gerade nach "Freier Fahrt" aus für die Diesel-Nachrüstung. Denn die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben noch keine belastbaren Zusagen der Autokonzerne zu einer kompletten Kostenübernahme von Diesel-Nachrüstungen. Verkehrsminister Andreas Scheuer sagte am Dienstag zwar, das Gesamtkonzept der Regierung sei in einer ersten Reaktion von den Autokonzernen positiv aufgenommen worden. Aber es scheint noch viele "Aber" zu geben: O-TON BUNDESVERKEHRSMINISTER ANDREAS SCHEUER (CSU) "Zusagen für die restlichen 20 Prozent, das ist jetzt die Arbeit die ansteht, werden wir noch mal mit den Herstellern reden müssen, um wirklich die Belastung für diesen Bereich möglichst gering zu halten oder gar nicht aufkommen zu lassen. Das ist jetzt die Aufgabe und da bitten wir auch oder fordern auch auf die Hersteller um Entgegenkommen, weil das ist auch wirklich ein Bereich wo man wirklich Vertrauen zurückgewinnen kann." Scheuer räumte ein, BMW wolle keine Pkw-Nachrüstung anbieten und sich stattdessen auf Umtauschprämien für alte Diesel konzentrieren. Auch von Daimler gebe es keine Zusage für Nachrüstungen. Volkswagen als dritter großer Hersteller sei zwar grundsätzlich bereit, es müsse aber über eine komplette Übernahme der Kosten noch geredet werden. Auch Opel verweigert sich Hardware-Updates. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD sagte erneut, es solle Nachrüstungen mit Katalysatoren für Euro-5-Autos geben, aber keine Plaketten: O-TON BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD) "Wir wollen beide keine Plaketten. Das wollen wir nicht, sondern wir werden jetzt regeln, dass die Verkehrsüberwachungsbehörden auf die Daten des zentralen Fahrzeugregisters zugreifen können, damit man die Einhaltung überprüfen kann. Wir brauchen dann keine Plaketten mehr. Niemand muss Sorge haben, dass er sich eine Plakette besorgen muss." Die Spitzen der großen Koalition hatten in der Nacht ein Konzept ausgearbeitet, das Umtauschprämien für ältere Diesel in sauberere Fahrzeuge vorsieht. Hier wollen die Konzerne auch Angebote machen. In insgesamt 65 Regionen will der Bund die Nachrüstung von Lieferwagen weitgehend bezahlen. Über einen Beitrag der Industrie soll auch hier noch gesprochen werden.