Die deutsche Wirtschaft läuft gut, sie verliert aber an Schwung. Die Bundesregierung rechnet in diesem Jahr wegen Risiken wie dem Brexit und einem Handelskrieg zwischen China und den USA mit dem geringsten Wirtschaftswachstum seit 2013. Das Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich nur um 1,0 Prozent zulegen, hieß es im am Mittwoch veröffentlichten Jahreswirtschaftsbericht. Noch im vergangenen Herbst war ein Anstieg von 1,8 Prozent erwartet worden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht ungeachtet der Flaute keinen Grund zur Panik. Die deutsche Wirtschaft befinde sich auch in diesem Jahr auf Wachstumskurs, das zehnte Jahr in Folge", so der CDU-Politiker. "Nach allem, was wir sagen können, geht der Aufschwung weiter. Nach allem was wir sagen können, werden im nächsten Jahr in Deutschland über 350.000 neue Beschäftigungsverhältnisse entstehen. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit weiter sinken wird, um 150.000. Und damit werden wir zum ersten Mal eine Arbeitslosigkeit haben, die klar und deutlich unter 5 Prozent liegt." Die wirtschaftliche Erfolge würden auch zu höheren Löhnen führen, sagte Altmaier. Die Nettoverdienste dürften demnach um 4,8 Prozent zunehmen, wozu auch Entlastungen bei Steuern und Abgaben beitragen sollen. Mit Spannung schaut die Bundesregierung auf Großbritannien: "Es gibt große Sorgen in der Wirtschaft, dass ein ungeregelter Brexit, ein harter Brexit Ende März, zu erheblichen wirtschaftspolitischen Verwerfungen führen kann, zwischen Großbritannien und dem Rest von Europa. Das wird Großbritannien härter und schärfer treffen als andere. Aber auch die deutsche Wirtschaft ist sehr stark im Export nach Großbritannien. Und deshalb ist es die Politik der Bundesregierung, alles zu tun, um einen solchen ungeregelten Brexit zu verhindern." Mit ihrer Prognose setzt sich die Bundesregierung an die Spitze der Konjunkturpessimisten. Alle großen Forschungsinstitute rechnen bislang mit einem kräftigeren Zuwachs. Die konjunkturelle Dynamik sei noch intakt und werde insbesondere vom privaten Konsum getragen, sagen die Experten.