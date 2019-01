Wogegen in Stuttgart am Samstag Hunderte Autofahrer protestierten, will auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze nach eigenen Worten unbedingt vermeiden: Fahrverbote. Am Montag in Berlin erhöhte die SPD-Politiker den Druck auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker müsse die Automobilhersteller dazu bringen, ihre Autos nachzurüsten und sauberer zu machen. "Wenn wir die Diesel-Pkw, die Busse und die Transporter jetzt zügig nachrüsten, dann sinkt ihr Stickoxid-Ausstoß, und die Luft wird besser. Die Diesel-Halter müssen dann auch kein neues Auto kaufen. Und ich kann deshalb nur noch mal an alle deutschen Autohersteller plädieren, es Daimler-Benz gleichzutun, die Diesel-Pkw-Nachrüstung zu unterstützen. Da muss der Bundesverkehrsminister den Druck erhöhen und Überzeugungsarbeit leisten. Das verhindert dann wirklich Fahrverbote. Scheindebatten um Grenzwerte, die die Menschen verunsichern und für dumm verkaufen, tun das sicherlich nicht." Scheuer erneuerte am Montag in München seine Zweifel an den in Deutschland erhobenen Grenzwerten: " Und wir sehen, dass in Europa festgesetzte Grenzwerte, über die wir jetzt diskutieren, auch in Deutschland so gemessen werden, wie in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union kommt es zu so großen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger aus diesen maximal ausgeführten Messaktionen." Der Grenzwert müsse verifizierbar sein und nicht auf Willkür basieren, so Scheuer. Auf der von Svenja Schulze einberufenen Pressekonferenz widersprach ihm Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes: "Deutschland misst die Luftqualität nicht strenger als andere Länder in der EU, wie bisweilen unterstellt wird. Unser Maßstab, der Maßstab für Bund und Länder, sind die von den EU-Mitgliedsstaaten beschlossenen und seit langem geltenden Regeln. Diese hat Deutschland Eins zu Eins in nationales Recht überführt." Scheuer hatte vergangene Woche eine Initiative von Lungenärzten begrüßt, die Zweifel an der Gesundheitsgefahr von Feinstaub und Stickoxiden in deutschen Städten erhoben haben. Auch ein Tempolimit auf Autobahnen hält Scheuer einem Medienbericht von Sonntag zufolge für unnötig. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart greift seit Anfang des Jahres das erste flächendeckende Fahrverbot für Diesel bis einschließlich Euro-Norm 4. In vielen deutschen Städten liegen die Stickoxid-Werte über dem EU-Grenzwert von 40 Mikro Gramm pro Kubikmeter Luft.