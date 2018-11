Roboter und Maschinen, die weitgehend selbst entscheiden und wissen was zu tun ist, aus Fehlern lernen, Datenmengen auswerten - künstliche Intelligenz ist dabei von zentraler Bedeutung. Die Bundesregierung will nun offenbar zusätzliche Milliarden-Mittel für künstliche Intelligenz (KI) "Made in Germany" bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts bereitstellen. Profitieren könnte davon auch die SmartFactory in Karlsruhe. Hier forschen Experten an der Umsetzung der intelligenten Fabrik von morgen. Federführend ist hier das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Was für Otto Normalverbraucher noch ein Buch mit sieben Siegeln und nicht immer vertrauenserweckend ist, ist für die Forscher des DFKI Alltagsgeschäft. Sie sehen die KI als Erleichterung bei der Aufarbeitung komplizierter Prozesse, sagt Standortleiter Andreas Dengel. "Wir gewinnen heute Daten so viele wie noch nie bisher. Wenn Sie die Daten von einem Tag nehmen, können Sie einen Stapel bilden, der geht zehnmal zum Mond, beispielsweise, ja. Diese Daten kommen aus allen möglichen Anwendungen heraus und bilden eine Komplexität, die von uns, auch mit unserem Gehirn, gar nicht mehr durchdringbar ist. So dass wir dort Technologien brauchen, die Daten entdecken, die Korrelationen feststellen, Anomalien in diesen Daten wiederfinden." Die Ergebnisse dann tatsächlich zu bewerten, werde aber immer Aufgabe des Menschen bleiben, ist der Experte überzeugt. "Ich denke schon, diese KI-Systeme können auch nicht alles. Sie können vieles, aber nicht alles. Dinge, die messbar sind, dort kann ich sie einsetzen. Wo es um die Entscheidungsführung geht, ist der Mensch sicher noch lange gebraucht. Wir werden zukünftig Assistenzsysteme haben, die den Menschen als digitalen Partner begleiten am Arbeitsplatz. Ob das in der Fabrik ist bis hin zur Universität, im juristischen Bereich." Das Bundeskabinett wird sich bei seiner Klausur am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam mit dem Thema KI mit all seinen Facetten befassen - von der Gestaltung der Digitalisierung über den Onlinezugang bis zur Transparenz von Gesetzgebungsverfahren.