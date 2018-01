Es ist ein Termin mit Tradition im Deutschen Bundestag. Seit 1996 erinnert das Parlament jedes Jahr an die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Ehrengäste am Mittwoch waren zwei Schwestern, die den Holocaust überlebt haben. Renate Lasker-Harpprecht und Anita Lasker-Wallfisch. Die 1925 in Breslau geborene Cellistin Anita ist eine der letzten bekannten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz. Zur Eröffnung der Gedenkveranstaltung wandte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit mahnenden Worten an die Zuhörer. "An Auschwitz scheitert die Gewissheit über uns selbst. Und deshalb müssen wir sensibel sein, wachsam selbstkritisch. Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt desto wichtiger wird die Erinnerung. Weil wir dazu neigen, für selbstverständlich zu halten, was die historische Ausnahme ist: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir brauchen die kollektive Selbstbeunruhigung an historischer Erfahrung." Anita Lasker-Wallfisch und ihre Schwester Renate haben das Grauen von Auschwitz am eigenen Leib erlebt. Ihre Eltern wurden 1942 in das Vernichtungslager deportiert und ermordet. Sie selbst kamen im Dezember 1943 nach Auschwitz. Als Cellistin durfte Anita im Häftlingsorchester mitspielen. Ein Jahr später wurden die Schwestern ins Konzentrationslager Bergen-Belsen im heutigen Niedersachsen transportiert. 1946 wanderte Anita nach Großbritannien aus "Und ich hatte geschworen, nie wieder meine Füße auf deutschen Boden zu setzen. Mein Hass auf alles, was deutsch war, war grenzenlos. Wie Sie sehen, bin ich eidbrüchig geworden. Schon vor vielen, vielen Jahren, und ich bereue es nicht. Hass ist ganz einfach ein Gift. Und letzten Endes vergiftet man sich selbst." Das Geschehene könne nicht mit einem Strich ausgelöscht werden, sagte Lasker-Wallfisch. Es gehe nicht um Schuldgefühle, sondern um die Sicherheit, das so etwas hier nie wieder geschehen könne. Die Holocaust-Überlebende erinnerte in ihrer Rede an das Leid in der heutigen Zeit. "Die Welt ist voller Flüchtlinge. Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen - und nicht, wie hier, geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde." Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkstunde mit Werken des US-schweizerischen Komponisten Ernest Bloch. Gespielt unter anderem von Anita Lasker-Wallfischs Sohn, Raphael Wallfisch.