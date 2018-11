Er will nicht länger für die SPD im Bundestag sitzen. Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Marco Bülow ist aus der SPD ausgetreten. Nach reiflicher Überlegung, ohne Häme, sondern eher mit Traurigkeit, habe ich mich dazu entschlossen, diese Woche aus der SPD auszutreten, sagte der 47-Jährige am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Grund dafür sei, dass der von ihm erhoffte Erneuerungsprozess der SPD ausgeblieben sei, sagte Bülow: "Ich habe immer wieder Hoffnung gehabt. Ich habe selbst eine Menge Vorschläge gemacht, wie die Partei sich erneuern soll. Für mich war aber auch schon vor einem Jahr klar, wenn sie sich erneuert, dann geht das nicht mit einer neuen Spitze, mit dem Austausch einer Person, sondern es muss eine personelle, strukturelle und inhaltliche Erneuerung dieser Partei geben. Das ist in keiner der drei Punkte überhaupt in Sicht. Es hat sich nichts verändert. SPD-Erneuerung ist zu einem absoluten Lippenbekenntnis verkommen." Den letzten Ausschlag für seine Entscheidung habe das Verhalten der SPD nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gegeben, sagte Bülow. Die "desaströsen" Einbrüche seien mit der politischen Ausrichtung der Bundespartei zu erklären. Dennoch habe es weder eine Notbremsung noch eine klare Diskussion gegeben. Auch der Aufstand der Basis sei ausgeblieben. Aus seiner Sicht tue die SPD zu wenig gegen Armut und soziale Ungleichheit: "Ich war, ich bin und ich bleibe engagierter Sozialdemokrat, wenn dann auch ab jetzt außerhalb der SPD, wie schon so viele andere." Der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz bedauerte die Entscheidung von Bülow. Gleichzeitig übte er aber auch Kritik: "Manches von dem, was er kritisiert, ist richtig. Ich neige in solchen Fällen dazu zu sagen, wenn ich Sozialdemokrat bin, wie er sagt, dann kämpfe ich in der Sozialdemokratie für ihre Stabilisierung und ihren Wiederaufstieg und nicht außerhalb." Bülow, der seit 2002 für die SPD im Bundestag sitzt, unterstützt die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" der Linken-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht und hat die "Progressive Soziale Plattform" mitbegründet. Er will dem Bundestag künftig als fraktionsloser Abgeordneter angehören.