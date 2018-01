BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**KEINE BESCHRÄNKUNGEN*~ Die Grundsteuer ist eine Steuer, die jeder in Deutschland zahlen muss, der in einer Wohnung oder einem Haus wohnt. Egal, ob er der Eigentümer oder nur der Mieter einer Immobilie ist. Bei Mietern wird die Grundsteuer über die Nebenkosten abgerechnet, Eigentümer müssen direkt an das zuständige Finanzamt zahlen. Für die Kommunen ist die Steuer eine wichtige Einnahmequelle. Schätzungen zufolge nehmen sie darüber jährlich 14 Milliarden Euro ein. Es geht also um viel Geld vor dem Bundesverfassungsgericht, das seit Dienstag über die Grundsteuer verhandelt. Dabei geht es um die Einheitswerte zur Berechnung der Steuer, die zum Teil seit 1935 gelten und die der Bundesfinanzhof für verfassungswidrig hält. Am Dienstag wurde deutlich, dass auch das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Basis zur Erhebung der Grundsteuer hat. Die Karlsruher Richter bemängelten, dass die Einheitswerte für Grundstücke, Häuser oder Eigentumswohnungen im Westen seit 1964 bestehen und seitdem nicht angepasst worden sind. Vizepräsident Ferdinand Kirchhof kritisierte, dass der Gesetzgeber im Jahr 1964 eigentlich eine Neubewertung nach sechs Jahren vorgesehen habe. Ziel war damals, die Einheitswerte an die Wertentwicklung anzupassen. Darauf habe der Gesetzgeber dann aber 1970 verzichtet und bis heute nicht mehr gehandelt. Damit stehe eine gleichwertige Bewertung wohl infrage, sagte Kirchhof. Die Grundsteuer auf eine neue Basis zu stellen, sei aufwendig, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Michael Meister von der CDU, zu Verhandlungsbeginn: "Also, Ziel muss aus meiner Sicht sein, wenn eine Neubewertung stattfindet, dass es automationsgestützt stattfindet, also mit sehr viel Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung. Dazu muss man die Programmierarbeiten leisten, dazu muss man die notwendigen Datenbanken erstellen und die Daten erfassen: Das ist ein riesiger Aufwand, und deshalb wird man dafür auch nach Neuregelungen im Gesetz einen erheblichen Zeitraum, ich sage mal, fünf bis sieben Jahre mindestens, benötigen, um dann auf der Basis eines neuen Gesetzes zu einer neuen Bewertung zu kommen." Die Bundesländer appellierten in der Verhandlung an das Bundesverfassungsgericht, eine ausreichende Übergangszeit festzulegen, sollte es die Einheitswerte für verfassungswidrig erklären. Sie bräuchten für eine Neubewertung der insgesamt 35 Millionen Grundstücke in Deutschland mindestens sechs Jahre. Der Verwaltungsaufwand sei erheblich.