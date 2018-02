Mit dieser bildstarken Aktion in Stuttgart wollte die Umweltschutzorganisation Greenpeace auf die Luftverschmutzung in Deutschen Städten hinweisen. Nach Angaben der Umweltschützer sterben in Deutschland jährlich 13.000 Menschen vorzeitig an den Abgasen, die aus Dieselfahrzeugen kommen. Auch das Risiko für Herzinfarkte und für Lungenkrebs würden deutlich zunehmen. Politiker und Autoindustrie müssten endlich handeln, so die Forderung. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will am Donnerstag darüber entscheiden, ob der Weg per Auto in Dutzende Städte für Millionen Menschen versperrt werden kann, damit die Luft in Ballungsräumen sauberer wird. Das Gericht in Leipzig entscheidet darüber, ob die Behörden der Bundesländer oder der Bund Fahrverbote verhängen dürfen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte zahlreiche Kommunen verklagt und damit den Rechtsstreit bis zum obersten Gericht in Leipzig gebracht. Auf dem Tisch liegen die Revisionen der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf. Diese hatten die beiden Großstädte verpflichtet, Fahrverbote in einer Umweltzone oder in besonders belasteten Straßen per Luftreinhalteplan vorzuschreiben. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sieht vor allem die Autoindustrie in der Pflicht: "Und deswegen sind wir der Auffassung, dass nicht der Staat und nicht der Steuerzahler, sondern die Automobilindustrie im Rahmen eines industriellen Rückrufes die Fahrzeuge mit einer funktionierenden Abgasanlage ausstatten sollte und damit eben auch die Fahrverbote für diese Fahrzeuge dann entbehrlich macht, denn die halten ja dann die entsprechenden Grenzwerte auch auf der Straße ein." Bundesregierung, Bundesländer und vor allem die Autobranche wollen Fahrverbote verhindern. Die Industrie versprach Besserungen an der Motor-Software und Abwrack-Prämien. Die Kommunen stellten mehr Nahverkehr und nachgerüstete Busse in Aussicht. Doch das könnte alles zu spät und zu wenig gewesen sein, wenn das Urteil kommt. Wenn die Fahrverbote kommen, werde es zusätzliche Probleme geben, glaubt Autoexperte Stefan Bratzel: "Zunächst muss man ja sehen, dass es große Schwierigkeiten geben wird, ein Dieselfahrverbot tatsächlich zu kontrollieren, erheblicher Aufwand für die Polizei, das zu kontrollieren, und je stärker man das differenziert, dass möglicherweise nur noch die neuesten Euro-6-Fahrzeuge in die Städte einfahren dürften, desto schwieriger wäre das zu kontrollieren." Sollte das Gericht die Revision zurückweisen, müssten die Urteile der Verwaltungsgerichte zügig umgesetzt werden - auch wenn die Kommunen noch etwas Spielraum bekämen, wann und wo genau solche Fahrverbote greifen. Und der Spruch hätte als Grundsatzurteil Bedeutung weit über Düsseldorf und Stuttgart hinaus: Insgesamt 70 Städte reißen trotz einer leichten Besserung der Luft die von der EU gesetzten Grenzwerte und müssten Fahrverbote ins Auge fassen.