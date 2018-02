Ob Fahrverbote für Diesel-Autos künftig für saubere Luft in Dutzenden deutschen Städten sorgen, bleibt weiterhin unklar. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Entscheidung darüber am Donnerstag vertagt. Als Möglichkeit erwog das Gericht auch, den Europäischen Gerichtshof einzuschalten. Dieser könnte die Frage klären, ob Fahrverbote durch die Kommunen auch ohne bundeseinheitliche Regelungen verhängt werden können. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt und argumentiert, diese Regelungen seien nicht notwendig. DUH-Rechtsanwalt Remo Klinger. "Kommunen wie München, Stuttgart, Köln oder Düsseldorf sagen, dass sie es ohne Fahrverbote aktuell nicht schaffen. Und in München prognostiziert man es, dass man es auch bis 2030 aktuell nicht schaffen wird, wenn man nicht Fahrverbote anwendet. Insofern führt in diesen großen Städten an bestimmten Straßen kein Weg daran vorbei derzeit. Das heißt aber nicht, dass jeder ein neues Fahrzeug kaufen muss. Der ADAC hat vor zwei Tagen bewiesen, dass man das sehr gut nachrüsten kann. Und wenn die Leute sich ein Auto gekauft haben, dass als Clean-Diesel beworben worden ist, muss die Automobilindustrie die entsprechenden Kosten dafür tragen." Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gingen gegen die Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf in Revision vor die oberste Instanz in Leipzig. Die örtlichen Gerichte hatten geurteilt, dass die Städte Fahrverbote für einzelne Straßen oder sogar die gesamte Umweltzone verhängen können. Die Anwälte der Länder argumentieren, ohne eine nur bundesweit mögliche Regel für ein entsprechendes Verbotsschild wäre die Verbannung von älteren Selbstzündern aus den Städten nicht möglich. Ein Urteil wird nun am 27. Februar erwartet.