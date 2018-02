Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Sonntag zu Besuch bei den Bundeswehrsoldaten im Irak. In Erbil, im Norden des Landes, bilden 150 deutsche Soldaten kurdische Peschmerga-Kämpfer aus. Nach dem Willen der Verteidigungsministerin soll dieser Einsatz noch ausgeweitet werden und die Bundeswehr bei der Ausbildung und Beratung der einheimischen Truppen im gesamten Irak helfen. Ziele seien die langfristige Stabilisierung der bereits erzielten Erfolge und der Aufbau loyaler, einsatzbereiter Streitkräfte für den Irak, sagte von der Leyen. Sie warnte vor einem Wiedererstarken der Extremistenmiliz IS, falls die internationale Hilfe ausbliebe. Die Hilfe der Bundeswehr komme bei den Peschmerga-Kämpfern gut an: "Mir berichten immer die Soldatinnen und Soldatinnen der Bundeswehr hier in der Ausbildung von der Wissbegierigkeit, dem Lerneifer aber auch dem Mut und der Tapferkeit der Peschmerga" Bei einem Besuch in Bagdad lotete von der Leyen auch aus, welche Hilfe die irakische Zentralregierung benötigt. Im Nordirak müsse ein komplettes militärisches Sanitätswesen eingerichtet werden. Auch beim Thema Logistik gebe es eine große Nachfrage. Anders als bei früheren Besuchen kam von der Leyen nicht mit Vertretern der kurdischen Regionalregierung zusammen. Die Beziehungen zwischen Bagdad und Erbil sind seit dem international kritisierten Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak noch stärker belastet als zuvor.