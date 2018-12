Am Montag wird es bundesweit zu weitreichenden Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. Ein Sprecher der Gewerkschaft EVG sagte am Sonntagnachmittag: "Wir werden keine Schwerpunkte benennen. Die Warnstreiks werden bundesweit stattfinden. Es muss in ganz Deutschland mit Beeinträchtigungen gerechnet werden." Die Bahn empfiehlt Reisenden ihre Fahrt zu verschieben und sich über Verbindungen in Echtzeit zu informieren. Die Gewerkschaft reagiert mit den Streiks auf die ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen mit dem Deutsche Bahn Konzern. "Wir gehen davon aus, dass der Bahn-Vorstand die Signale verstanden hat und dass er uns ein entsprechendes verbessertes Angebot vorlegen wird. Wenn er das nicht tut, sind weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen." Am frühen Montagmorgen meldete die Deutsche Bahn der Fernverkehr sei größtenteils eingestellt worden.