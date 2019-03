Auf dem Fahrrad in Madrid, vor der Botschaft von Saudi-Arabien in Paris, zu Fuß in Istanbul oder auf dem Podium in London - Frauen in aller Welt haben am Internationalen Frauentag für ihre Rechte demonstriert. Sie hoffe, dass ihr Kind ihren feministischen Fußstapfen folge, sagte Herzogin Meghan bei einer Veranstaltung am King's College. In Spanien machten Frauen per Fahrrad auf Gender-Gewalt und Unterdrückung aufmerksam. Bei einem Protestmarsch in Istanbul kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Der Protestmarsch wurde schließlich aufgelöst. Am Nachmittag hatten Hunderte für die Freilassung von Frauen aus Gefängnissen in Syrien demonstriert. Dort sind nach Angaben von Hilfsorganisationen Tausende Frauen Folter, Vergewaltigung und anderen Misshandlungen ausgesetzt.