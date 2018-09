US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Florida. Sein Aussehen und sein Charme machten ihn vor allem in den 70er- und 80er-Jahren zu einem der populärsten Schauspieler Hollywoods. Mit seinem typischen Schnurrbart und seinem rustikalen Look galt Reynolds als männliches Sexsymbol. Mit Filmen wie "Beim Sterben ist jeder der Erste" und "Die härteste Meile" war Reynolds auf dem Höhepunkt seiner Karriere einer der zugkräftigsten Schauspieler der Filmindustrie. Er spielte in einer Reihe von Kassenschlagern, bis seine Karriere Mitte der 1980er Jahre abflaute. 1997 erholte sich Reynolds mit einer Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller für "Boogie Nights". Vor einigen Jahren bekannte Reynolds einmal, dass er einen Teil seiner Rollenauswahl bedauere. Er habe nicht die Rollen angenommen, die am schwierigsten gewesen wären, sondern einfach die, die am meisten Spaß gemacht hätten.