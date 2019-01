Im australischen Bundesstaat Tasmanien kämpfen die Feuerwehrleute noch immer gegen mehrere Buschbrände. Die anhaltende Hitze erschwert die Löscharbeiten, immer wieder lodern neue Flammen auf. Auf der zu Australien gehörenden Insel am östlichen Rand des Indischen Ozeans wurden Hunderte Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Sie wurden in Zelten, Wohnwagen und Notunterkünften untergebracht. Wie lange sie hier bleiben müssen, wissen sie nicht, sagt dieser Mann: "Sie sagen heute und morgen noch, möglicherweise ist es am Donnerstag wieder in Ordnung. Aber sie waren sehr offen und haben gesagt, dass es ein langer Weg wird. Und da für Wochen kein Regen vorhergesagt ist, wird es lange dauern." Auch zahlreiche Haustiere wurden in Sicherheit gebracht. Tierärzte kümmern sich darum, dass sie besser mit der Hitze fertig werden. In Australien ist extreme Hitze während der Sommermonate nicht Ungewöhnliches. In diesem Jahr werden aber immer wieder neue Rekorde aufgestellt. Wie gefährlich die Arbeit der Feuerwehrleute ist, zeigte ich im Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes. Dort stürzte ein Löschhubschrauber beim Versuch aufzutanken in einen Stausee. Die Piloten hatten Glück im Unglück und kamen mit nur leichten Verletzungen davon.