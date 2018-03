Die Bilder aus der Luft lassen erahnen, welche Schäden die Buchbrände im australischen Küstenort Tathra im Bundesstaat New South Wales angerichtet haben. Dort brannten am Wochenende mehr als 70 Häuser und andere Gebäude nieder. Viele Einwohner des kleinen Ortes flohen den Strand entlang. Mehrere Hundert Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. In der Gegend verbrannten mehr als tausend Hektar Land. Die Feuerwehr versuchte, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Anwohner berichten: "Wir fühlten und bedroht und waren besorgt. Erst gab es keine Anzeichen, das das Feuer nach Tathra kommt. Dann ging es sehr schnell." "Ich bin traurig, nicht wegen mir, uns geht es gut. Aber wegen der Menschen, die ihre Häuser verloren haben." Das Feuer war am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, möglicherweise durch einen Blitzeinschlag. Starke Windböen und Temperaturen bis zu 38 Grad erschwerten die Löscharbeiten. Auch im benachbarten Bundesstaat Victoria wüteten übers Wochenende Dutzende Buschbrände. Die meisten davon konnte die Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle bringen. Tote oder Verletzte wurden bislang nicht gemeldet.