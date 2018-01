In Süden Australien wüten weitflächige Buschbrände. Zurzeit sind drei Bundesstaaten von einer Hitzewelle betroffen mit Temperaturen von rund 40 Grad. Am Rande der Millionenstadt Melbourne brannten mehrere Gebäude ab oder fingen Feuer, die Behörden meldeten über 50 Brandherde und Feuer in der Region. In Hunderten von Haushalten kam es zu Stromausfällen. Der Verantwortliche des Katastrophenschutzes des Bundesstaat Victoria Craig Lapsley forderte die Bevölkerung dazu auf, die Warnhinweise seiner Behörde aufmerksam zu verfolgen. "Denn es ist eine dynamisches Umfeld und wir stellen genaue und gezielte Informationen für die Sicherheit der Bevölkerung zu Verfügung, also ist es wichtig informiert zu bleiben." Auch aus den ländlicheren Regionen der Bundesstaaten gab es Notmeldungen. Dort waren die Einwohner gezwungen in Gebäuden Schutz zu suchen. Eine Evakuierung war offenbar nicht möglich, da die Flucht über viele Straßen in der Region zu gefährlich sei.