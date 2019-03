Es scheint ein mysteriöser Fall zu sein. 22 Menschen sollen in der vergangenen Woche im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas aus einem Bus entführt worden sein. Bewaffnete hätten sie mitgenommen, weitere Passagiere aber in Ruhe gelassen. Die Regierung ließ nun wissen, bei den Gekidnappten könnte es sich um Migranten handeln. Darauf weise die Tatsache hin, dass die mexikanischen Behörden bisher nicht von Familienangehörigen der Vermissten kontaktiert worden seien. Zwei Migranten aus Honduras geht der Vorfall nahe. "Es ist traurig. Wir haben unsere Länder verlassen, damit die Dinge besser werden, für uns und unsere Familien. Dass Menschen andere so verletzen, ist bedauerlich. Sie richten großen Schaden an und wissen nicht, wie das den zurückgelassenen Familien wehtut." "Wir sind aus unseren Ländern hierher geflohen, nur um uns mit denselben Problemen konfrontiert zu sehen. Wir sind wegen der Kriminalität aus unserer Heimat weggegangen. Sich nun hier in dieser Situation wiederzufinden, ist genauso oder sogar noch schlimmer, weil es uns seelisch nicht gutgeht." Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador stellte am Dienstag noch eine andere These in den Raum. "Ich möchte das aufklären, um Sicherheit zu haben. Denn es gibt Spekulationen, dass das ein Weg ist, in die USA zu gelangen. Dass sie nicht verschwunden sind, sondern so die Grenze überquert haben könnten." In Tamaulipas, im Nordosten Mexikos gelegen, sind in den vergangenen Jahren inmitten von Auseinandersetzungen krimineller Banden immer wieder Menschen verschollenen und brutal ermordet worden.