Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. Dortmund, vor Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid O-Ton Lucien Favre, Trainer Borussia Dortmund: "Atletico ist seit sieben, acht Jahren eine der beste Mannschaften in Europa. Sie waren immer in den ersten Dreien in Spanien, auch haben einen Titel gewonnen einmal, glaube ich, Champions-League-Finale. Und sie sind immer da seit sieben, acht Jahren konstant, immer konstant. Das meint alles. Sie haben es auch dieses Jahr sehr gut verstärkt. Und ja, sie sind, ja, sehr, sehr große Mannschaft." O-Ton Marco Reus, Kapitän Borussia Dortmund: "Atletico ist, glaube ich, natürlich eine Mannschaft, die in den letzten Jahren international, ja, eins ums andere Mal unter Beweis gestellt hat, dass sie einfach eine extrem gute Mannschaft sind, dass sie sehr erfolgreich sind und dass sie sehr gute Einzelspieler besitzen. Und nichtsdestotrotz spürt man natürlich bei jedem Einzelnen, da wir ja morgen auch noch zu Hause spielen, dass das natürlich ein besonderes Spiel ist, vor allem ein sehr wichtiges Spiel ist. Und mit Hinblick darauf, dass wir die nächsten drei Punkte einfahren können, ist natürlich Motivation genug, dass wir dann die Gruppe anführen könnten." ...über Stürmer Paco Alcacer: "Auf dem Platz ist einfach, oder man hat direkt gemerkt, dass er einfach Fußball versteht und dass er einfach weiß als Stürmer, was er zu tun hat, wohin er laufen soll. Ich denke, für ihn war es extrem wichtig, dass er am Anfang direkt die vielen Trainingseinheiten mitgemacht hat, dass die Automatismen einfach, die wir tagtäglich trainieren, dann einfach greifen. Das sieht man jetzt immer mehr in den Spielen vor allen. Er hat kaum Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Ja, wenn er mit seiner Trefferquote so weiter legt, dann hilft er uns natürlich als Team extrem weiter."