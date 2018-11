Für den BVB wird diese Woche richtungsentscheidend. Denn es stehen zwei Top-Begegnungen an. Am Samstag das Spitzenduell gegen den FC Bayern. Und natürlich das Champions-League-Vorrunden-Duell gegen Atletico Madrid. Das Hinspiel konnte der BVB mit einem 4:0 klar für sich entscheiden, und nach weiteren Siegen stehen die Dortmunder auf Platz eins der Gruppe. Mit einem Sieg gegen Madrid könnte der Bundesligist frühzeitig den Gruppensieg für sich verbuchen und den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Doch Dortmunds Torwart Roman Bürki erwartet Atletico Madrid... "...aggressiver als im Hinspiel, weil sie ja zu Hause spielen. Zu Hause ihre ungeschlagene Serie auch fortsetzen wollen. Und trotzdem werden wir auf jeden Fall gut vorbereitet sein, um auch in diesem Spiel erfolgreich zu sein." Aber der Respekt ist auch bei den Madrilenen groß, Atletico-Coach Diego Simeone wies auf die aktuelle sportliche Verfassung des BVB hin: "Borussia Dormund ist eines der besten Teams in Europa, und das ist auch ein Grund dafür, dass sie erster in der Liga sind, sie haben kein Champions League Spiel verloren, auch keins in ihrer Liga, sie spielen sehr gut. Sie spielen spektakulären Fußball und es ist klar, dass wenn sie dieses Level halten können, dann auch große Chancen haben, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen." Und dafür wäre ein Sieg gegen die Bayern ein nächster Schritt für Dortmund. Doch auch bei der Pressekonferenz in Madrid wollte sich niemand ausführlich zum Spitzenduell gegen die Bayern äußern. BVB-Trainer Favre sagte, man wolle sich jetzt erst einmal auf das Champions-League-Spiel gegen Madrid konzentrieren.