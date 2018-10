Bei Borussia Dortmund läuft es derzeit bestens: In der Bundesliga noch ungeschlagen und nun sogar Tabellenführer. Doch BVB-Trainer Lucien Favre sagt, man solle sich davon und von einer scheinbaren Schwäche des Gegners AS Monaco nicht blenden lassen: O-Ton: "Auch wenn sie nicht gut gestartet ist, treffen wir auf eine sehr gute Mannschaft. Die Niederlagen hingen häufig an kleinen Details. Sie haben sieben klare Torchancen und verlieren 0:2 gegen Saint Etienne." Ähnlich sieht BVB-Abwehrspieler Manuel Akanji aus der Schweiz die Ausgangslage: O-Ton: "Wir wollen so weitermachen wie bis jetzt. Wie das bis jetzt gelaufen ist, so wollen wir morgen gewinnen und dann - ja, das ist schon unser Ziel und ich hoffe, dass wir einfach weitermachen so morgen." Nach dem Auswärtssieg in Brügge zum Auftakt könnte ein weiterer Erfolg, diesmal zu Hause, die Chancen auf das Erreichen der K.o-Phase in dieser Gruppe weiter beflügeln. Das Match Dortmund gegen Monaco beginnt am Mittwochabend um 21 Uhr.