Die im Zusammenhang mit dem Facebook-Datenskandal in die Kritik geratene Datenanalysefirma Cambridge Analytica hat am Dienstag ihren Chef Alexander Nix suspendiert. Zugleich erklärte das Unternehmen, die zuvor in einem Fernsehsender wiedergegebenen Äußerungen von Nix entsprächen nicht den Werten oder dem Geschäftsgebaren von Cambridge Analytica. In einem heimlich mitgeschnittenen und vom britischen Sender Channel 4 ausgestrahlten Gespräch sagte Nix, eine entscheidende Rolle im Wahlkampf des damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gespielt zu haben. Er habe Trump mehrmals getroffen. Und für die gesamte Datenerhebung und Datenanalyse von Trumps Wahlkampf wie auch die Zielgruppenansprache sei seine Firma verantwortlich gewesen. Laut Nix habe man die gesamte digitale Kampagne geleitet. Die Daten von Cambridge Analytica seien die Grundlage der Wahlkampfstrategie gewesen, sagte Nix einem Undercover-Journalisten in einem Londoner Hotel. Facebook steht derzeit unter massivem politischem Druck. Behörden prüfen Vorwürfe, wonach Cambridge Analytica möglicherweise illegalen Zugriff auf Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern hatte.